Cessar-fogo entre Israel e Hamas está por um fio

Reféns israelenses Ohad Ben Ami, Or Levy e Eli Sharabi (da esquerda para a direita, respectivamente) foram soltos no sábado (8).

O grupo terrorista disse que irá adiar a soltura devido a violações por parte de Israel — supostos atrasos em permitir que os palestinos deslocados retornem ao norte da Faixa de Gaza, tiros em várias áreas do território e dificuldades no acesso à ajuda humanitária. A próxima libertação seria no sábado (15). Israel, por sua vez, colocou tropas de prontidão.