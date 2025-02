Câmara de Comércio Italiana no RS pode ajudar a destravar rota Porto Alegre-Roma

A famosa Fontana di Trevi, em Roma. TTstudio / stock.adobe.com

Com a reabertura da Câmara de Comércio Italiana do Rio Grande do Sul, espera-se que seja retomado o tema do voo direto entre Porto Alegre e Roma. Em abril do ano passado, o governador Eduardo Leite se reuniu na capital italiana com a direção da ITA Airways (antiga Alitalia).

Na ocasião, ele destacou que o Rio Grande do Sul tem diversas condições que favorecem a criação da nova rota, como a localização geográfica, que colocaria o Estado como um hub para outros destinos em países do Cone Sul. Leite também ressaltou que o Estado tem uma política de incentivo à aviação, com redução de impostos sobre o querosene e o maior número de voos regionais entre os Estados brasileiros. No entanto, a grande tragédia das enchentes acabou desviando as prioridades para outras questões.

É essencial que essa rota se torne viável economicamente - não apenas do RS para a Itália, mas vice-versa. É aí que entra a importância da Câmara de Comércio, auxiliando empreendedores italianos interessados em investir no Estado. O cônsul da Itália no RS, Valerio Caruso, destaca que, o voo pode abrir uma rota para mercados de exportação do Rio Grande do Sul, especialmente para a China e a Índia.

- Isso pode transformar Porto Alegre em um hub do Mercosul, atraindo passageiros de países como Uruguai e Argentina o outros estados como Santa Catarina e Paraná - afirma.

Caruso destaca que a nova rota é um dos temas principais de ação da nova Câmara e será discutido em encontro que o diplomata terá com o governador nas próximas semanas.