Erasmo Battistella é eleito presidente da Câmara de Comércio Italiana do RS

Em assembleia extraordinária, realizada nesta segunda-feira (17), em Porto Alegre , o empresário Erasmo Battistella foi aclamado presidente da Câmara de Comércio Italiana do Rio Grande do Sul pelos próximos três anos. Presidente da Be8, Battistella terá como vices Neco Argenta , da Rede de Postos Sim, e Gelson Castellan , da Florense Móveis.

Criada em 1959, a Câmara de Comércio estava com os trabalhos interrompidos desde janeiro de 2024. A entidade tem como objetivo incentivar as relações comerciais bilaterais, auxiliando empreendedores italianos interessados em investir no Estado e prestando consultoria a empresários gaúchos que almejam ingressar no mercado da Itália.