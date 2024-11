Quem é melhor para o RS? Trump ou Kamala?

A eleição nos Estados Unidos pode parecer um tema distante, mas afeta a nossa vida no Brasil e no Rio Grande do Sul. Trata-se da maior potência econômica e militar do planeta. Isso significa que um presidente ou uma presidente com uma postura mais bélica, por exemplo pode tornar o mundo mais perigoso: guerra eleva o preço do petróleo, que, consequentemente, eleva o dos combustíveis.