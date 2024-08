A polêmica dos sacos de areia para proteger a Capital de novas cheias

Uma interpretação apressada do relatório dos holandeses sobre o sistema de proteção a cheias em Porto Alegre pode dar a impressão do uso de sacos de areia sobre a eventual mureta proposta para ser construída entre o Guaíba e os armazéns do Cais Mauá como algo enjambrado. Não é. Os chamados "bags" são utilizados como reforço temporário - e com eficiência - em vários países do mundo, inclusive na Holanda e na Alemanha.