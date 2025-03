O'Brien perdeu a oportunidade de ficar calado ao fazer piada sem graça e ofensiva no Oscar 2025

Conan O’Brien entrou para o panteão no domingo (2) ao fazer piada sem o mínimo conhecimento, aparentemente, do conteúdo do que fala. Citou Ainda Estou Aqui no discurso de abertura do Oscar 2025, brincando com aquilo que não se brinca: o desaparecimento de alguém. Não vou repetir aqui a frase infame, mas, em outras palavras, disse que sua esposa teria "adorado" a história do filme brasileiro porque queria que acontecesse com ela (o desaparecimento do marido).