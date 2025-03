Democracia e memória: a importância do Oscar para "Ainda estou aqui" no atual estágio do mundo

KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

O pano de fundo de "Ainda estou aqui" é democracia e memória , como lembrou o diretor Walter Salles na entrevista após a consagrada vitória no Oscar 2025 no Dolby Theatre, em Los Angeles.

Daí a importância da vitória da obra estrelada por Fernanda Torres e Selton Mello — para além do cinema brasileiro, para além da autoestima de uma nação, para além da cultura. Há um bem intangível para a política (e para a geopolítica) a conquista do Oscar de melhor filme internacional.

Primeiro porque, como disse Salles, a a obra quebra o sistema político binário , a ideia de que ou você é de esquerda ou de direita, ignorando todos os matizes ideológicos. O autoritarismo do qual a família Paiva foi vítima é ruim para todos.

A polarização política é caminho para o arbítrio. E esse não é um problema apenas dos Estados Unidos, palco do Oscar, ou do Brasil, terra do filme vencedor. Tem sido assim na América Latina, na Europa e na Ásia.