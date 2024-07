"Sem pressão para escolha do reitor da UFRGS", diz Bulhões sobre processo de eleição da nova gestão da universidade

Na manhã desta sexta-feira (19), dia em que o Conselho Universitário (Consun) realiza a segunda etapa da escolha da chapa que irá ocupar a liderança da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), o atual reitor, Carlos André Bulhões, disse que não há "preocupação ou pressão" com o envio da documentação ao Ministério da Educação com a lista tríplice.