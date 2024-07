Polarização, disputa política e desinformação colocam em segundo plano o debate sobre soberania da UFRGS

Se a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) fosse um município gaúcho seria o 44º com maior população do Estado, à frente de Canguçu e logo atrás de Parobé. Teria mais moradores do que Canela, Osório e Torres, por exemplo. A comunidade acadêmica da UFRGS, referência brasileira em ciência, é constituída por cerca de 50 mil pessoas, sendo 30 mil estudantes de graduação, 13,5 mil de pós-graduação, 2.970 professores, 2.337 mil técnicos-administrativos e 1.308 terceirizados. Daí a importância da UFRGS e o do debate sobre quem irá liderá-la pelos próximos anos.