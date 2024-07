Pepe Vargas rebate doutor da UFRGS e diz que campus na Serra é desejo antigo da comunidade

O deputado estadual Pepe Vargas (PT) questiona o posicionamento de integrantes da reitoria da UFRGS e da comunidade acadêmica publicado pela coluna na sexta-feira (5), segundo os quais "ninguém sabe de nada" sobre o tema da criação de um eventual campus em Caxias do Sul, na Serra. Um influente doutor da universidade afirmou que essa seria uma ação restrita a deputados do PT em articulação com o ministro Paulo Pimenta, sem conversar com a instituição.