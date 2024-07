O "dress code" do encontro que reuniu Bolsonaro e Milei em Balneário Camboriu

O dress code de muitos participantes da Conferência Anual de Ação Política Conseradora, conhecida como Cpac, que foi realizada em Balneário Camboriu (SC), no final de semana, era composto por calçados com o nome de Jair Bolsonaro, como o tênis da foto. O ex-presidente, indiciado pela PF no caso das joias e inelegível por oito anos, dá nome a uma marca que vende, entre outros produtos, sandália "puro mito" e tênis "patriota style".