Quem acompanha essa coluna sabe que meus olhos de repórter já testemunharam algumas tragédias mundo afora. O Katrina, em 2005, em New Orleans, foi, talvez, o desastre que vi, fora do Brasil, mais semelhante ao que o Rio Grande do Sul viveu nas últimas semanas. Mas experienciei também os dias seguintes ao grande terremoto no Peru, em 2007, e a catástrofe no Haiti, em 2010, os efeitos dos atentados terroristas de Paris, em 2015, e cinco guerras. Por isso, desde os primeiros dias do tenebroso maio de 2024, amigos, colegas e leitores passaram a me perguntar: