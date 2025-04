Quando, afinal, começa o conclave que elegerá o sucessor do papa Francisco

Quando começa o conclave que irá eleger o sucessor do papa Francisco ? Essa é a pergunta que mais ouço aqui em Roma. De amigos, colegas, ouvintes e leitores. Vamos aos cálculos. Vou tomar por base as duas últimas sucessões, que acompanhei como jornalista, após a morte de João Paulo II (2005) e depois da renúncia de Bento XVI (2013) .

Vamos, agora, à situação atual: o papa Francisco morreu em 21 de abril. O sepultamento ocorreu neste sábado (26). Conforme as normas canônicas, o conclave deveria começar entre 15 e 20 dias após a morte, ou seja, entre 6 e 11 de maio .

Essas regras foram flexibilizadas por Bento XVI, porque tanto tempo assim era uma premissa da época em que não se tinha tanta facilidade para chegar a Roma, um requisito para os cardeais votantes. Nos próximos dias, teremos as "novemdiales", os nove dias de luto no Vaticano, em que ocorrem missas diárias em homenagem ao Papa. Ou seja, não começa antes do nono dia. A primeira missa foi neste domingo (27). A última será dia 5 de maio.