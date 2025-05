Foto dos cardeais foi postada neste sábado no perfil oficial da Arquidiocese de Porto Alegre no Instagram. Instagram / reprodução

Todos os cardeais brasileiros que votarão no conclave que elegerá o sucessor do papa Francisco já estão em Roma. A maioria está hospedada no Colégio Pio-Brasileiro, considerada a casa dos religiosos brasileiros em Roma.

Quando o conclave começar, os cardeais se mudarão para a Casa Santa Marta, dentro do Vaticano, onde ficarão incomunicáveis com o mundo exterior até que a fumaça branca saia do alto da Capela Sistina, anunciando a escolha do novo papa.

Neste sábado (26), a Arquidiocese de Porto Alegre publicou uma foto de sete dos oito "purpurados" brasileiros, tendo ao centro o arcebispo metropolitano de Porto Alegre, dom Jaime Spengler, que também é presidente da Conferência Nacional dos Bispos no Brasil (CNBB).

À sua direita está o gaúcho dom Odilo Scherer, arcebispo de São Paulo, e, à esquerda, dom Raymundo Damasceno Assis, arcebispo emérito de Aparecida (SP) — o cardeal tem 88 anos e não vota no conclave, mas pode ser escolhido Papa.

Também integram a foto dom Paulo Cezar Costa, arcebispo de Brasília (DF), dom Leonardo Ulrich Steinder, arcebispo de Manaus (AM), dom Sérgio da Rocha, primaz do Brasil e arcebispo de Salvador (BA), e dom Orani Tempesta, arcebispo do Rio de Janeiro (RJ).

Não aparece na foto dom João Braz de Avis, prefeito emérito do Dicastério para os Institutos de Vida Consagrada e Sociedades de Vida Apostólica no Vaticano.