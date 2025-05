Quem é o "santo de calça jeans" que atraiu milhares de jovens para o adeus a Francisco

Acutis morreu em Monza, em 2006, aos 15 anos. Associação Carlos Acutis / Divulgação

Assim como durante os funerais do Papa, também na missa de corpo presente chamou a atenção a grande presença de adolescentes na Praça de São Pedro para se despedir de Francisco. Essa "onda jovem", em grande parte, foi provocada não só pelo carisma do Pontífice argentino, mas principalmente porque muitos adolescentes de várias partes do mundo estavam na Itália para a canonização de Carlo Acutis, que seria neste domingo (27).

Com a morte do Papa, a cerimônia acabou sendo cancelada, e os jovens ficaram para os ritos fúnebres. Nos últimos dias, Roma foi invadida por grupos de adolescentes, que tocavam violões pelas calçadas do Vaticano, dormiam nos túneis de acesso à Praça de São Pedro e deram um colorido especial e emocionante às cerimônias.

As irmãs Maria Rita Adami Ferrari, 20 anos, e Manoela Adam Ferrari, 15, chegaram à Itália com a mãe, Márcia, para a canonização. Iriam para Assis, cidade onde o jovem beato morou e, depois, encerrariam a viagem em Roma.

Com a morte de Francisco, inventaram o roteiro, começando pela capital. Neste sábado, acompanharam a missa de despedida de Francisco. Maria Rita conta que o futuro santo é bastante conhecido na região paulista.

— Ele se tornou famoso por ser o santo da internet. E a gente se interessou muito porque parece que a santidade se torna mais real quando se vê alguém que usa os mesmos meios que a gente. É o santo de calça jeans — diz.

Manoela, que é do mesmo grupo de jovens da Paróquia Nossa Senhora Aparecida que a irmã, trocou a festa de aniversário de 15 anos pela viagem.

— Falamos bastante sobre santidade no grupo de jovens, e o Carlo Acutis é uma imagem importante, porque ele é um adolescente, morreu com 15 anos, é muito bom tê-lo como exemplo.

Nas palavras das meninas, o jovem é "um gancho imenso para esses jovens aqui".

Família de São Paulo viajou para acompanhar a canonização. Rodrigo Lopes / Agencia RBS

O padre Julio Marcelino dos Santos, reitor do Santuário das Mães, em Novo Hamburgo, concorda que a santificação de Acutis ajudará a Igreja Católica a atrair fiéis jovens. O religioso paulista, que trabalha no Rio Grande do Sul há 26 anos (e brinca que é "paulucho", porque reza Missa Crioula), também veio para a canonização. O beato chamou a atenção do padre na beatificação, em 2020.

— Um gurizinho de 15 anos, com santidade, que fez a pesquisa de todos os milagres eucarísticos que houve no mundo, que pregava e fazia evangelização pela internet — diz.

Padre Júlio acredita que o Papa a ser escolhido no conclave deve reacender a canonização para 28 de julho, data em que será comemorado o Jubileu dos Jovens.

— Ele está trazendo e atraindo os jovens de todo o mundo.

Padre Júlio em frente à Basílica de São Pedro. Rodrigo Lopes / Agencia RBS

Nascido em Londres, Carlo Acutis viveu boa parte da curta vida entre Milão e Assis. O jovem foi beatificado após a Igreja Católica reconhecer um milagre atribuído a ele verificado no Brasil, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, apesar nunca ter vindo ao país.