Oxalá o ápice da crise que acomete o Rio Grande do Sul tenha sido superado, Porto Alegre vive nesta quarta-feira (22) duas situações do ponto de vista do alagamento: a região Central, onde a água começa a baixar, graças a ações inteligentes da prefeitura da Capital, como a abertura de comportas para o escoamento. E na Zona Norte, ainda submersa, onde moradores, comerciantes e empresários sequer conseguiram retornar a seus imóveis para verificar a situação.