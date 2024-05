O ministro Paulo Pimenta encaminhou nesta terça-feira (7) ofício à Polícia Federal e à Advocacia-Geral da União (AGU), pedindo apuração de ilícitos ou eventuais crimes relacionados à disseminação de desinformação sobre as ações do governo durante a tragédia no Rio Grande do Sul. Nas cinco páginas do texto, o titular da Secretaria de Comunicação (Secom) alega "impacto da desinformação sobre as instituições e credibilidade do Estado no atendimento às crises".