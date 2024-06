Um carregamento de 30 toneladas em ajuda humanitária enviado pelo governo da Itália chegou ao Rio Grande do Sul na quarta-feira (29). O avião, que partiu da Base de Pronto Intervento Umanitario das Nações Unidas (UNHRD) de Brindisi, no sul do país europeu, pousou na Base Aérea de Canoas.