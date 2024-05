Consultor internacional com experiência em desastres socioambientais e conflitos armados, o paulista Marcio Gagliato está no Rio Grande do Sul analisando a tragédia gaúcha das enchentes e sugerindo formas de reconstrução das áreas atingidas. Mestre em psicologia social e doutor em saúde pública pela Universidade de São Paulo (USP), o psicólogo atuou em dezenas de locais de tragédias, como Líbia, Somália, Faixa de Gaza, Irã, Síria e Polônia, na fronteira com a Ucrânia em guerra.