No momento em que escrevo este texto, às 11h desta quarta-feira (1º), quase 20 trechos de rodovias federais e 51 pontos das estaduais estão totalmente bloqueados devido aos transtornos da chuvarada no Estado. Isso significa que o Rio Grande do Sul está cortado por trechos d'água que subdividem o território gaúcho em fragmentos de terra sem conexões entre si. Os motivos são quedas de barreira, rompimento total do asfalto, árvores na pista ou as vias simplesmente transformadas em rios.