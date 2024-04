Há elementos simbólicos poderosos que tornam esse capítulo da tensão no Oriente Médio perigoso: o primeiro ataque direto do Irã contra Israel, a chuva de drones sobre Jerusalém, cidade sagrada para as três grandes religiões monoteístas, e o uso desses equipamentos voadores em grande escala em um conflito. Assista minha análise no Gaúcha Atualidade sobre a gravidade da situação.