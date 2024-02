Equiparar as ações de Israel na Faixa de Gaza ao que "os nazistas fizeram com os judeus", como disse o presidente Lula, é um erro gravíssimo. Primeiro, porque o Holocausto foi o assassinato sistemático de um povo, diferente da ofensiva israelense, que mira o grupo terrorista Hamas. Segundo, porque a fala do brasileiro generaliza, como se todos os judeus do mundo fossem responsáveis pelas ações comandadas por Benjamin Netanyahu. Terceiro, porque cada fato histórico não pode ser tirado de contexto.