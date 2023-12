A quarta-feira (20) foi um dia de muitos "primeiros atos" na Argentina. Foi o primeiro protesto nas ruas de Buenos Aires sob o império da lei de Javier Milei, que havia proibido fechar as vias, ameaçando utilizar a truculenta polícia do país contra os manifestantes. Foi também o primeiro pronunciamento do novo presidente em rede nacional. E, ato contínuo, os primeiros "cacerolazos" da Era Milei ecoaram na noite portenha.