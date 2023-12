A coluna deixou, nesta sexta-feira (8), a Blue Zone (Zona Azul), da COP28, em Dubai, onde estão os delegados e onde ocorrem as negociações. Mergulhou na Green Zone (Zona Azul), onde qualquer pessoa pode entrar. É muito maior, muito mais divertida e muito mais criativa do que a área reservada aos debates sisudos sobre o futuro do planeta. Destaco aqui 10 curiosidades que encontrei.