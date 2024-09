A 28ª rodada foi maravilhosa para o Grêmio

Depois do cenário que se apresentou após a derrota para o Criciúma, na quarta-feira (25) passada, o final de semana foi de um certo alívio para nós gremistas. Não só pelo pontinho conquistado diante do Botafogo fora de casa, mas principalmente pelos resultados paralelos da 28ª rodada do Brasileirão. Todos os nossos concorrentes tropeçaram, e terminamos o domingo (29) com quatro pontos à frente da zona de rebaixamento.