Empate ficou de bom tamanho para o Grêmio em Itaquera

Eu poderia lamentar o fato do Grêmio não ter conseguido aproveitar a vantagem numérica em campo nesta quarta-feira (31), mas acho que o empate com o Corinthians, em 0 a 0, foi o resultado mais justo nesta primeira partida de oitavas da Copa do Brasil. Fomos bem mais uma vez jogando na casa do adversário. Dominamos o primeiro tempo e criamos chances para sair vencendo, mas o Hugo Souza estava em uma ótima noite lá em São Paulo.