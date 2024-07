Renato já tinha dado a letra na coletiva pós-jogo contra o Vitória, no domingo (21). Disse que nos surpreenderíamos com o nome do reforço que o Grêmio estava trazendo. Convenhamos, Braithwaite é uma contratação fora da caixa, e, no mínimo, muito criativa. Será o primeiro dinamarquês a vestir a camisa tricolor.