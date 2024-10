Foi mais um jogo sem qualidade do Grêmio. Defensivamente, o time é desastroso. Jemerson conseguiu fazer outro pênalti com o adversário saindo pela linha de fundo. Marchesin errou. Rodrigo Ely, também. E o Grêmio perdia no primeiro tempo por 1 a 0 para o Atlético-GO e deixava o torcedor preocupado.