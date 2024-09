O diretor de futebol do Cruzeiro, de Belo Horizonte, Paulo Pelaipe, deu entrevista no hotel onde estava concentrado quando seu time jogou aqui no RS. Questionado sobre o possível interesse de seu clube em Renato Portaluppi, ele se esquivou, mas não deixou de fazer muitos elogios ao treinador e lembrar da sua importância em muitos títulos que ganhou no Grêmio.