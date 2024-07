Coudet será mantido no cargo mesmo se eliminado para o Juventude

Se depender de uma torcida organizada do Inter, Eduardo Coudet perderá o emprego caso não passe pelo Juventude na Copa do Brasil. Eu não acredito que isto irá acontecer em caso de eliminação, pois os dirigentes colorados têm convicção no trabalho do treinador, especialmente o presidente Alessandro Barcelos, que até se tornou amigo do argentino. No entanto, mesmo que fique, terá muitas cobranças e críticas sobre si.