Duas informações importantes sobre o Grêmio surgiram nesta terça (2). Conforme noticiei no Sala de Redação, o Tricolor negocia a contratação do zagueiro Yerry Mina. O colombiano, de 29 anos, passou por times como Independiente Santa Fe-COL, Palmeiras, Barcelona-ESP, Everton-ING e Fiorentina. Atualmente, está no Cagliari, da Itália. Se a negociação for concretizada, o defensor deve chegar em Porto Alegre apenas no meio deste ano.