Villasanti levou uma forte e involuntária batida no rosto durante a vitória do Grêmio sobre o Caxias na terça (26). O jovem Gustavinho levou entrada criminosa. Felizmente, sem fratura do tornozelo. Teve um corte profundo, foi feita a sutura e deve jogar. O meia Pepê levou uma pancada e saiu de campo, mas sem consequências maiores.