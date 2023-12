O zagueiro gremista Pedro Geromel esteve na Rádio Gaúcha e foi entrevistado no programa Esportes ao Meio Dia, na terça-feira (19), e deixou claro que quer jogar mais um ano no Grêmio. Além disso, deseja encerrar sua carreira no clube e aceita baixar seu salário em um possível novo contrato.