Já vai muito longe o ano de 1950. Foi o ano do meu nascimento no então chamado Hospital Alemão, hoje o imponente Moinhos de Vento, um dos melhores hospitais deste país. Morávamos na Rua São Joaquim, no bairro da Glória. Meu pai era contador. Minha mãe lavava roupa para fora para completar o modesto orçamento da casa. Depois, fez curso de auxiliar de enfermagem e cuidou de muita gente com amor.