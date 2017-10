Pep Guardiola é um dos grandes treinadores do futebol mundial. Seu sucesso está muito ligado ao seu talento, mas também tem grande relação com suor e comprometimento. Em entrevista, o zagueiro Otamendi revelou que Pep exige que seus jogadores estudem inglês.

O técnico também cuida da alimentação, das horas de lazer e do comportamento nas viagens. O comandante do Manchester City não tolera falta de profissionalismo.

Mestre Armindo Antônio Ranzolin me ensinou que o sucesso de um profissional, seja qual for sua atividade, se faz com 70% de transpiração e outros 30% de talento. Ou seja, tem de ralar. De longe, penso que o sucesso do comandante de Pep passa por aí.