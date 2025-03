O que leva pais a matarem filhos para ferir as mães

O que leva um homem a jogar o filho de uma ponte, como vimos nesta semana em São Gabriel ? E o que leva outro a invadir a pista contrária de uma rodovia, com os dois filhos gêmeos no banco de trás, e lançar o próprio carro contra um caminhão, como ocorreu dias antes em São Vendelino ?

Porque a mulher, quando vai embora, rasga o papel que esses homens acreditavam ter no mundo. Esvaziam sua fantasia de comando. Aniquilam a sensação de autoridade que eles cultivavam como um direito. E aí, para reverter esse abalo, eles tentam restaurar o poder à força: se não é mais possível dominar a mulher com as mãos, vão dominá-la com o trauma. O filho, nesse caso, deixa de ser uma vida autônoma para virar uma moeda de punição, uma ferramenta para causar dor.