Primeiro, é preciso botar todo mundo na mesma sala. Secretários de saúde da Região Metropolitana, da Capital, do Estado, é hora de montar um comitê que aponte soluções rápidas, urgentes, imediatas para a crise que abarrota hospitais e UPAs. Que soluções seriam essas? Hospitais de campanha, puxadinhos, gazebos, qualquer coisa que aumente logo a estrutura física das emergências se mostra fundamental. Contratações de urgência precisam ser avaliadas. Não dá mais para seguir na fase do gerúndio: "Estamos providenciando, buscando, organizando...". Chega, é necessário algo para já. Veja, acima, o meu comentário no programa Timeline, da Rádio Gaúcha.