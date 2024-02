Eu já tinha abordado o assunto no ar, mas não como desta vez. Não com tantos detalhes sobre por que eu bebia tanto. E por que parei de beber. E por que precisei de ajuda. E, principalmente, por que tenho achado importante falar sobre isso. Veja, no vídeo acima, meu depoimento durante o programa Timeline, da Rádio Gaúcha.