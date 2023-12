"Só uma para hidratar”. Com a chegada do verão e a proximidade das celebrações de final de ano, como Natal e Réveillon, esta é uma frase recorrente antes da ingestão de cerveja ou de outra bebida alcóolica. Apesar da sensação de refrescância, especialistas destacam que bebidas alcoólicas não hidratam, pelo contrário, aceleram o processo de desidratação do corpo, além de serem tóxicas ao nosso organismo.