Em condição normal de temperatura, pressão e nível do Guaíba, o Grêmio estaria obrigado a ganhar do The Strongest para continuar dependendo só dos seus resultados para se classificar às oitavas da Libertadores. E o Inter não menos obrigado a vencer o Belgrano, onde quer que jogasse, para ficar com a única vaga direta do grupo na Sul-Americana.