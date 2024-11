Presidente do Congresso defende pacote de corte de gastos e afirma que não é hora de falar em isenção de IR

Em mais um dia de disparada do dólar e críticas do mercado ao pacote fiscal do governo Lula, o presidente do Congresso e do Senado, Rodrigo Pacheco, defendeu nesta sexta-feira (29) que os parlamentares apoiem medidas de controle das despesas. Em nota, ele disse que não é hora de discutir o aumento da faixa de isenção do Imposto de Renda (IR), e que o tema deve ser pautado apenas quando houver condições fiscais.