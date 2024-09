Projeto de desnegativação de empresas atingidas pela enchente avança após pressão de Lira e Pacheco

O projeto do governo que flexibiliza a exigência de certidões negativas de débito a empresas atingidas pela enchente no Rio Grande do Sul foi aprovado pela Comissão Mista de Orçamento do Congresso, nesta quarta-feira (28), após um pedido de prioridade feito pelos presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco. A comissão havia cancelado os trabalhos da semana, mas convocou uma reunião extraordinária após a solicitação de prioridade ao tema.