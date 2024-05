Uma comitiva de ministros do governo federal irá ao Rio Grande do Sul na sexta-feira (3) vistoriar as áreas atingidas pela chuva forte. O ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência, Paulo Pimenta, informou à coluna que os ministros Renan Filho (Transportes) e Waldez Góes (Integração e Desenvolvimento Regional) devem compor o grupo. As cidades que serão visitadas ainda não estão definidas.