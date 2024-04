Pressionado por mais gastos de todos os lados, o governo federal não tem previsão para atualizar os limites de faturamento do Simples Nacional e do MEI (Microempreendedor Individual). O ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, Márcio França, decidiu propor medidas alternativas que, segundo ele, trariam alívio aos donos de pequenos negócios. As ideias passam pela exclusão dos custos com funcionários do cálculo para enquadramento, além de uma cobrança gradual de tributos de acordo com o faturamento.