As acusações de abuso de poder econômico que pesam contra o senador Jorge Seif (PL-SC) pela campanha de 2022 são bem mais graves do que as suspeitas que envolvem o senador Sergio Moro (União-PR). Ambos foram absolvidos na primeira instância da Justiça Eleitoral, e agora terão de se defender junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O caso de Seif está na pauta da sessão da noite desta terça-feira (30).