Inconformado com o avanço do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre temas que considera prerrogativa do Legislativo, o Senado deu um recado claro nesta quarta-feira (13) de que não medirá esforços para retomar o protagonismo. A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que criminaliza o porte e a posse de drogas foi aprovada por aclamação na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), e tem ampla maioria favorável na Casa. Na prática, é um movimento institucional legítimo, mas que erra ao não enfrentar falhas importantes da lei que já está em vigor.