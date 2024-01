O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, enviou ofício à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) solicitando uma audiência para tratar da retomada do fornecimento de energia pela CEEE Equatorial. Endereçado ao diretor-geral da agência, Sandoval Feitosa, o documento afirma que, na tempestade que atingiu a cidade nesta semana, assim como em outros eventos climáticos do ano passado, "houve interrupções no fornecimento de energia elétrica e enfrentamos dificuldades no restabelecimento do serviço na cidade, inclusive com dificuldade de obter contato e respostas" da empresa.