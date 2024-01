Diante da resistência do Congresso à medida provisória (MP) da reoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia, o governo já avalia recuar na decisão, e retirar o texto que editou no final do ano passado. A coluna apurou que o tema foi discutido pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, junto ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e outras lideranças. Neste caso, o governo enviaria um projeto de lei sobre o tema.