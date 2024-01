Ciente de que terá dificuldades para manter de pé a medida provisória (MP) que estabeleceu a reoneração da folha de pagamento de 17 setores da Economia, o governo passou a discutir alternativas de compensação. A taxação de compras internacionais de até U$S 50 voltou com força nas últimas reuniões entre a área econômica e lideranças do Congresso, e nesta segunda-feira (15) deverá ser novamente discutida entre o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Mas, dada sua impopularidade, a medida sofre resistência dentro do próprio governo.