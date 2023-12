Com um pilha de projetos prioritários que dependem de análise do Congresso na reta final do ano, o governo entrou de cabeça em algo que à primeira vista poderia parecer apenas uma disputa local de poder. Mas a “República de Alagoas”, como foi apelidado o caldeirão político deste pequeno Estado do Nordeste, ganhou novos capítulos com a crise da Braskem. A tragédia ambiental e social é apenas pretexto para mais uma briga entre o grupo político do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP), e o do senador Renan Calheiros (MDB), que busca instalar uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar o caso.